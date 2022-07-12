Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полностью вакцинировались от коронавирусной инфекции 5899 несовершеннолетних. Такую статистику 12 июля приводит штаб «Петербург против коронавируса».

Вакцинация

При этом первый компонент вакцины «Спутник М» поставили уже 6434 ребёнка. За сутки привился первично только один человек. В Петербурге работают 92 пункта для вакцинации несовершеннолетних.

В кампании по вакцинации продолжают участвовать и взрослые. За сутки первый компонент поставили себе 98 человек, а завершили курс вакцинации 75 петербуржцев.

Всего в городе привились первично 2 471 378 человек (без учета «Спутника Лайт»), а завершили курс вакцинации 3 103 517 петербуржцев.

Отметим, что в Петербурге ещё имеется 416 тыс. доз препаратов для прививок от вируса. Сделать прививку можно на базе 181 городского пункта.