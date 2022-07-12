Москва, 12 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. При бартерной сделке каждая из сторон является продавцом и покупателем в рамках одного договора и ее польза заключается в упрощении оплаты сделки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

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Ранее в интервью «Ведомостям» глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство не будет возражать против бартера между российскими и иностранными компаниями при условии учёта операций в национальной валюте.

«Концепция бартерного обмена вполне актуальна в нынешних условиях. Прежде всего, польза от договора мены в существенном упрощении оплаты по сделке», — сказал Сигал.

По его словам, при грамотной оценке и сопоставлении стоимости товаров или услуг, подлежащих обмену, единственное затруднение вызывает налогообложение.

«При заключении договора мены необходимо внимательно рассмотреть все варианты, исключающие двойное налогообложение каждого из участников сделки», — отметил он.