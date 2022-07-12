Москва, 12 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В паритете парты евро/доллар нет ничего удивительного, курс евро имеет шансы продолжить снижение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

ИА REGNUM Евро

«Пара евро/доллар уверенно стремится к паритету, и в этом нет ничего удивительного. На протяжении последнего года американский доллар укреплялся к евро на фоне перехода Федеральной резервной системы (ФРС) к ужесточению денежно-кредитной политики в ответ на рекордные уровни инфляции. Монетарная политика ЕЦБ отстает от стратегии, реализуемой ФРС», — констатировал Джиоев.

Это ставит евро в слабую позицию, так как разница процентных ставок играет не в пользу европейской валюты, добавил эксперт.

«Дополнительное давление на курс евро оказывает увеличение стоимости импорта на фоне удорожания энергоносителей. Торговый дефицит еврозоны сейчас рекордный, и если подобная ситуация сохранится на какое-то продолжительное время, то евро продолжит слабеть», — заявил также Джиоев.

На открытии торгов на Мосбирже курс доллара снизился до 59,3 рубля за доллар, евро также опустился до отметки 59,3 рубля. В моменте доллар даже торговался дороже евро, позже валютная пара сравнялась.