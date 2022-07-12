Тарбагатайский район, Бурятия, 12 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Жители Тарбагатайского района Бурятии нашли тело мужчины, утонувшего 7 июля в реке Хилок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

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Трагедия произошла в соседнем Селенгинском районе. В поисках тела погибшего были сотрудники бурятской поисково-спасательной службы обследовали место утопления, а также 100 км водного массива и береговой линии.

«Сегодня в 15:20 поступило сообщение о том, что в районе н. п. Зурган-Дэбэ Тарбагатайского района местные жители обнаружили тело ранее утонувшего на реке Хилок мужчины в 120 км от места утопления на берегу р. Селенга», — добавили в ведомстве.