Астрахань, , 14:26 — REGNUM В Астраханской области 12 июля выявлены 37 пациентов с коронавирусом — на одного больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 23 человека. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 307 положительных результатов исследования.

114 тыс. 600 человек выписаны после курса лечения, в том числе один — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 19 человек. Подтвержден один новый летальный случай.