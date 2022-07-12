Астрахань, 12 июля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Астраханской области 12 июля выявлены 37 пациентов с коронавирусом — на одного больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 23 человека. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 307 положительных результатов исследования.

114 тыс. 600 человек выписаны после курса лечения, в том числе один — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 19 человек. Подтвержден один новый летальный случай.