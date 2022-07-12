Кириши, Ленинградская область, , 14:36 — REGNUM Полиция пресекла хищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода в Ленинградской области, сообщили 12 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Цистерна, куда сливали краденное дизтопливо пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Незаконную врезку в нефтепродуктопровод обнаружили в городе Кириши на участке трубопровода в небольшом лесном массиве в нескольких сотнях метрах от промышленной зоны на улице Энтузиастов. Как выяснилось, ворованное топливо по шлангу высокого давления подавалось на территорию этой промышленной зоны и хранилось в автоцистерне Volvo.

По данному факту сотрудники петербургского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража) и вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель, работающий генеральным директором компании, которая занимается сдачей в аренду помещений на территории промышленной зоны.

«По оперативным данным, нелегальный бизнес действовал не менее полугода. За это время были похищены сотни тонн дизельного топлива», — рассказали в Главке МВД.

По ходатайству следствия в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.