Сана, , 14:38 — REGNUM Делегация йеменских повстанцев-хуситов на переговорах с правительством страны, обвинила местные власти и коалицию Саудовской Аравии в нарушении условий перемирия. Об этом 12 июля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление главы делегации Мухаммада Абд аль-Салама.

Война в Йемене Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, правительство и его союзники из числа государств-членов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией не выполнили условия соглашения о прекращении огня.

Как заявил Аб аль-Салам, Саудовская Аравия препятствует возобновлению морского и воздушного сообщения с Йеменом.

«Страны … продолжают препятствовать установлению перемирия, с нарушениями графика движения и задержками рейсов самолётов и судов», — заявил представитель хуситов.