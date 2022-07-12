Сеул, 12 июля 2022, 14:27 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 12 июля с послами африканских стран, с которыми обсудил пути укрепления сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что во встрече приняли участие представители дипломатических миссий 15 стран Африки.
«Мы надеемся на укрепление взаимовыгодных и перспективных партнерских отношений со странами Африки», — сообщил глава МИД Южной Кореи.
Пак Чин выразил намерение провести в 2024 году саммит «Южная Корея — Африка», а также попросил власти африканских стран поддержать заявку Пусана на проведение Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.