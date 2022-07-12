Сеул, , 14:27 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 12 июля с послами африканских стран, с которыми обсудил пути укрепления сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что во встрече приняли участие представители дипломатических миссий 15 стран Африки.

«Мы надеемся на укрепление взаимовыгодных и перспективных партнерских отношений со странами Африки», — сообщил глава МИД Южной Кореи.

Пак Чин выразил намерение провести в 2024 году саммит «Южная Корея — Африка», а также попросил власти африканских стран поддержать заявку Пусана на проведение Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.