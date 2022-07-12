Сеул, 12 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 12 июля с послами африканских стран, с которыми обсудил пути укрепления сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что во встрече приняли участие представители дипломатических миссий 15 стран Африки.

«Мы надеемся на укрепление взаимовыгодных и перспективных партнерских отношений со странами Африки», — сообщил глава МИД Южной Кореи.

Пак Чин выразил намерение провести в 2024 году саммит «Южная Корея — Африка», а также попросил власти африканских стран поддержать заявку Пусана на проведение Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.