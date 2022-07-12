Курск, 12 июля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 18 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

12 июля выявлено 33 случая заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 119 тыс. 714 случаев заражения коронавирусом.

Выписан после выздоровления 116 тыс. 771 пациент, в том числе 34 — за последние сутки.

Всего скончались 2492 человека. Подтвержден один новый летальный случай.