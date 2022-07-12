Брянск, 12 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 79-й годовщине Прохоровского танкового сражения, принимает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Цитата из видео Александр Богомаз на Прохоровском поле

Глава региона 12 июля поделился с подписчиками социальных сетей видеокадрами с праздничной площадки у мемориальной Звонницы. Александр Богомаз вместе с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым прибыл в Белгородскую область по приглашению губернатора Вячеслава Гладкова. Гости возложили цветы к мемориалу.

Как сообщало ИА REGNUM, к площадкам запустили бесплатный общественный транспорт. На праздник приехали ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участники Курской битвы.