Иркутск, , 21:05 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», 46 преподавателей колледжей и вузов Иркутской области прошли онлайн-курсы повышения квалификации по ИТ-направлениям. Как сообщает пресс-служба областного правительства, занятия проводились на базе Опорного образовательного и Единого учебно-методологического центров российского Университета Иннополис.

Иркутские педагоги Правительство Иркутской области

«Современный образовательный процесс трудно представить без использования информационно-коммуникационных технологий. В этой связи цифровая грамотность становится одной из ключевых компетенций. От подготовки кадров во многом зависит социально-экономическое развитие региона. Поэтому повышение квалификации педагогов по ИТ-направлениям сегодня очень важно», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко.

Всего с января 2022 года цифровую грамотность повысили преподаватели вузов и колледжей со всей России. Наибольшее количество слушателей было из Московской области — 1 400 человек, Санкт-Петербурга — 700 человек, и Саратовской области — 700 человек.

«Залогом успешной цифровой трансформации и достижения технологического суверенитета являются высококвалифицированные кадры. Об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин. Для качественного обучения молодых людей мы проводим курсы повышения квалификации для педагогов. Они позволяют им адаптироваться под новые требования рынка, освоить ИТ-компетенции и помочь студентам сформировать необходимые навыки. В рамках федпроекта за полгода свою квалификацию повысило уже 11 000 преподавателей и методистов. До конца декабря пройти курсы смогут около 18 000 человек», — пояснил вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко.

По словам замглавы Минцифры России Николая Яцеленко, образовательные программы отбирают отраслевые рабочие группы, в которые входят специалисты Сбербанка, «УЧИ. РУ», «Нетологии», Mail.ru Group, Ростелекома, Газпромнефти, Татнефти, «МИФИ», СЗГМУ им. И. И. Мечникова и другие представители российских отраслевых компаний и вузов. С 2022 года для повышения квалификации доступны новые образовательные программы по смежным ИT-специальностям: «Компьютерная лингвистика» для преподавателей гуманитарных дисциплин и «Цифровая анимация» для веб-дизайнеров.

«До старта обучения у нас был насыщенный подготовительный период, включая оперативное решение деталей проекта с оператором проекта «Университет 2035». Нас мотивировало осознание того, что наша командная работа поможет в будущем многим людям выйти на новый уровень профессионального развития.

Надеюсь, что мы смогли дать участникам проекта базовое понимание, как работает рынок IT, раскрыть самые востребованные его направления, научить эффективно взаимодействовать с командой и быстро запускать IT-проекты», — пояснила Менеджер проекта «Цифровые профессии» в Нетологии Марина Гиря.

Кроме того, на базе Опорного образовательного центра ведущие университеты актуализируют основные профессиональные образовательные программы и стандарты. В 2022 году эта работа будет завершена по 25 программам по приоритетным отраслям экономики и 6 — по ИТ-специальностям.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.