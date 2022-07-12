* запрещённая в России организация

Вашингтон, 12 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Министр внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани расширяет свой контроль над афганскими недрами, потому что он понимает, что с ростом внутренних разногласий среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и возможной гражданской войной у власти останется тот, кто будет получать прибыль от добычи полезных ископаемых. Такое мнение высказал эксперт по горному делу в статье в американском журнале Foreign Policy.

ArmyAmber Афганистан

«Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала была второстепенным игроком в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но когда она получила полный контроль над горнодобывающим сектором, она заняла одну из центральных позиций в структуре движения», — сообщил Foreign Policy Джавед Нурани, независимый эксперт в горнорудной сфере.

Учитывая ситуацию и условия Афганистана, горнодобывающий сектор обеспечивает основу власти и выживания тех, кто контролирует районы добычи полезных ископаемых, отмечает издание. В такой ситуации этот сектор будет использоваться для накопления личного богатства, а не как двигатель экономического роста страны.

Согласно статье, Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и террорист, находящийся под санкциями ООН, является одним из тех, кто понимает важность недр для достижения власти. Он долгое время контролировал огромные запасы хромита, простирающиеся от Кабула до Пакистана. Значит, он понимает, что хранят недра. Для него важен контроль «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также и над грузоперевозками, дорогами, налогами и пограничниками.

«Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время контролирует большую часть доходов горнодобывающего сектора. Большая их часть может в конечном итоге быть переведена в банки и иные финансовые структуры арабских государств Персидского залива», — считает Нурани.

По словам эксперта, коррупция, плохое управление горнодобывающим сектором и его доходами приведут к росту разногласий среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и разные фракции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут бороться друг с другом за контроль над недрами и их доходами.

«Проклятие недр тяготеет над «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали под «проклятие недр», — говорит Нурани.

Эксперт объясняет термин «проклятие недр» тем обстоятельством, что запасы полезных ископаемых в Афганистане являются основным источником конфликта. Принимая во внимание, что различные силы борются за контроль над ними, это может оказать влияние и на людей, и на окружающую среду.

История Афганистана показывает, что в последние десятилетия война шла из-за природных ресурсов.

«Война за добычу полезных ископаемых может повлиять на политическую конфигурацию и определение позиции правительства», — уверен эксперт.

По мнению Нурани, Афганистан стоит на пороге этих возможных последствий, и если сравнить с подобными явлениями в истории, становится ясно, что страну ожидает «не очень хорошее будущее».

Афганистан — легендарный источник полезных ископаемых

На протяжении десятилетий народ Афганистана пытался сообщить миру о нетронутых запасах полезных ископаемых стоимостью в миллиарды долларов и огромных богатствах, лежащих буквально под ногами.

Если создать условия для разведки, разработки и экспорта этих ресурсов для создания рабочих мест в одно из самых востребованных отраслей мировой экономики, это может привести народ Афганистана к будущему, полному мира и процветания.

«Это не совсем миф. Афганистан расположен на огромных месторождениях меди, железа, мрамора, талька, угля, лития, хромита, кобальта, золота, лазурита, драгоценных камней и многого другого», — пишет Foreign Policy.

Эти запасы сделали Афганистан одной из самых богатых стран мира на бумаге, но самое сложное — превратить потенциал в реальность. Горнодобывающий сектор при предыдущем правительстве Афганистана не получал развития из-за угроз безопасности, вызванных войной с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Даже если учитывать, что лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понимают важность дохода от майнинга, у них нет возможности его использовать. Потому что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё больше подвержен воздействию межфракционной борьбы, а ситуация в сфере безопасности ухудшается по всей стране.

Минеральные богатства Афганистана были хорошо задокументированы на протяжении десятилетий. Советский Союз проводил исследования в 1970-х и 1980-х годах. Соединенные Штаты также проводили много исследований во время своей 20-летней оккупации Афганистана.

Некоторые крупные контракты, в частности 30-летний контракт на сумму 3 миллиарда долларов в 2007 году, были подписаны с китайской компанией. Компания должна была разрабатывать медный рудник «Айнак», но выполнение контракта было остановлено после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили несколько китайских рабочих. После этого не предпринималось практически никаких действий по разработке недр Афганистана.

Источники в отрасли говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдают существующие контракты на добычу полезных ископаемых, подписанные прежним правительством, возможно, потому, что правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хватает знаний для заключения новых контрактов.

Недостаток знаний у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) препятствует новым инвестициям, которые могли бы превратить потенциальную горнодобывающую промышленность в реальную.

Джеффри Греко, глава Афгано-американской торговой палаты, сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «серьёзно подходят к горнодобывающему сектору». По его словам, они «признают потенциал рудников приносить доход».

Однако кризис ликвидности, вызванный санкциями США и ООН в отношении афганских банков, в сочетании с неспособностью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) управлять существующей экономикой, заставили их искать более быстрый способ получения дохода. И с этой целью они сосредоточили своё основное внимание на горнодобывающем секторе.

Он сказал, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «нет опыта или возможностей для реализации новых законов в таких сложных секторах, как горнодобывающая промышленность и природные ресурсы. Они пытаются получить максимальную финансовую прибыль от экспорта угля и минеральных ресурсов в Пакистан и другие страны».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели переговоры с китайскими контрагентами, чтобы обсудить условия контракта медного рудника «Айнак», который прежнее правительство намеревалось изменить, чтобы сделать его более привлекательным для китайского подрядчика, China Metallurgical Corporation.

Шахабуддин Делавар, министр горнодобывающей промышленности правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), посетил медное месторождение «Айнак». По сообщениям источников, китайская делегация недавно совершила полёт на вертолёте в провинцию Гильменд, чтобы посетить урановый рудник.

Давний интерес Китая к горнодобывающему сектору Афганистана хорошо известен. Например, запасы лития в Афганистане могут одним из крупнейших в мире источников для производства аккумуляторов в Китае.