Пекин, , 14:18 — REGNUM Китай готов сотрудничать в области создания безопасного и открытого киберпространства с другими странами. Об этом 12 июля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии запуска международной рабочей группы в рамках Всемирной конференции по интернету.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, киберпространство оказывает большое влияние на судьбу человечества, а его будущее должно формироваться всеми странами мира совместно.

«Китай готов вместе с международным сообществом продвигать строительство более справедливого и рационального, открытого и инклюзивного, безопасного и стабильного, жизнеспособного киберпространства», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Он отметил, что создание рабочей группы является важной мерой в условиях бурного развития информационных технологий и углубления международного сотрудничества в киберпространстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Китая выдвинули требования к ведущим интернет-трансляций