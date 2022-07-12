Вашингтон, 12 июля 2022, 14:17 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск расстался со своей девушкой, актрисой Наташей Бассет. Об этом 12 июня пишет Hollywood Life, ссылаясь на свой источник.
По словам инсайдера, Бассет прекратила романтические отношения с Маском после того, как в СМИ появилась информация о том, что сотрудница его компании тайно родила от него близнецов. Источник также добавил, что актриса «надеется, что они все еще могут быть друзьями».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илон Маск и топ-менеджер его компании Neuralink Шивон Зилис в ноябре 2021 года стали родителями близнецов. При этом дети родились за несколько недель до появления на свет второго общего ребёнка Маска и канадской певицы Граймс. Таким образом, предприниматель является отцом девятерых детей.
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