Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск расстался со своей девушкой, актрисой Наташей Бассет. Об этом 12 июня пишет Hollywood Life, ссылаясь на свой источник.

Илон Маск

По словам инсайдера, Бассет прекратила романтические отношения с Маском после того, как в СМИ появилась информация о том, что сотрудница его компании тайно родила от него близнецов. Источник также добавил, что актриса «надеется, что они все еще могут быть друзьями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илон Маск и топ-менеджер его компании Neuralink Шивон Зилис в ноябре 2021 года стали родителями близнецов. При этом дети родились за несколько недель до появления на свет второго общего ребёнка Маска и канадской певицы Граймс. Таким образом, предприниматель является отцом девятерых детей.

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