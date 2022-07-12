Судак, Крым, 12 июля 2022, 14:16 — REGNUM В полиции Крыма прокомментировали ранее появившуюся информацию об избиении военнослужащего в Судаке 11 июля. Официальный комментарий пресс-служба МВД по Республике Крым разместила днём 22 июля.
В МВД особо подчеркнули, что никаких опознавательных знаков на одежде, которые позволяли установить, что кто-либо из участников конфликта является военнослужащим, не было.
По факту инцидента проводится процессуальная проверка, сообщили в полиции.
Как сообщало ИА REGNUM, сообщения об избиении военнослужащего появились ранее в социальной сети, позже инцидент подтвердил советник главы Республики Крым Олег Крючков. Он же сообщил о том, что участники конфликта установлены.
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