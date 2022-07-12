Судак, Крым, 12 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В полиции Крыма прокомментировали ранее появившуюся информацию об избиении военнослужащего в Судаке 11 июля. Официальный комментарий пресс-служба МВД по Республике Крым разместила днём 22 июля.

Марина Каширская ИА REGNUM Вид на Судак

«Сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены обстоятельства в связи с опубликованной ранее в сети Интернет информацией о том, что в г. Судак неизвестные лица нанесли телесные повреждения военнослужащему. В ОМВД России по г. Судаку заявления и сообщения по данному факту не поступали. В ходе проверки достоверности опубликованной информации, установлены и опрошены все участники произошедшего», — сообщили в полиции.

В МВД особо подчеркнули, что никаких опознавательных знаков на одежде, которые позволяли установить, что кто-либо из участников конфликта является военнослужащим, не было.

По факту инцидента проводится процессуальная проверка, сообщили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения об избиении военнослужащего появились ранее в социальной сети, позже инцидент подтвердил советник главы Республики Крым Олег Крючков. Он же сообщил о том, что участники конфликта установлены.

«Всё подозреваемые в избиение военного в Судаке опрошены. Сейчас с ними работают правоохранителные органы», — написал Крючков.