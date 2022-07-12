Ставрополь, , 14:16 — REGNUM В Ставропольском крае заключены под стражу двое подозреваемых по делу о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Суд отправил под арест генерального директора ООО «Нерудстрой» и его брата. Их подозревают в нанесении ущерба природе на 48 млн рублей при добыче полезных ископаемых, сообщили 12 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как ранее сообщалось, в отношении гендиректора компании по добыче валунно-песчано-гравийной смеси на Приозерном участке в Кочубеевском районе и его брата было возбуждено уголовное дело.

По материалам проверки было установлено, что при производстве работ их компания нанесла ущерб на 48 млн рублей, уничтожив плодородный слой земель сельскохозяйственного назначения.

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