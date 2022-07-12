Владимир, 12 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Во Владимирской области 12 июля выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 425 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 647 пациентов, в том числе 18 — за последние сутки.

За весь период скончался 3491 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.