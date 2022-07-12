Лондон, , 14:15 — REGNUM На протяжении последних нескольких месяцев розничные продажи в Великобритании снизились до рекордно низких значений. Об этом 12 июля сообщает газета Guardian со ссылкой на отчёт Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC).

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Объемы продаж падают до значений, которых мы не видели с разгара пандемии, так как (последствия) инфляции продолжают ощущаться, и домохозяйства ограничивают траты», — заявила исполнительный директор BRC Хелен Дикенсон.

Также уточняется, что падение объёма розничных продаж в стране наблюдается третий месяц подряд и они снизились на 3,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. При этом указывается, что розничные продажи в июне 2022 года снизились на 1% по сравнению с этим показателем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проведение нового вотума недоверия ушедшему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону намерена инициировать Лейбористская партия.