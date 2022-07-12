Лондон, 12 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. На протяжении последних нескольких месяцев розничные продажи в Великобритании снизились до рекордно низких значений. Об этом 12 июля сообщает газета Guardian со ссылкой на отчёт Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC).

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Объемы продаж падают до значений, которых мы не видели с разгара пандемии, так как (последствия) инфляции продолжают ощущаться, и домохозяйства ограничивают траты», — заявила исполнительный директор BRC Хелен Дикенсон.

Также уточняется, что падение объёма розничных продаж в стране наблюдается третий месяц подряд и они снизились на 3,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. При этом указывается, что розничные продажи в июне 2022 года снизились на 1% по сравнению с этим показателем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проведение нового вотума недоверия ушедшему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону намерена инициировать Лейбористская партия.