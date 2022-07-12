Ярославль, 12 июля 2022, 14:36 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал о новых автобусах для Ярославля. Он опубликовал пост в личном телеграм-канале.
Автобусы марки «Volgabus» готовятся к выходу на маршрут №176 в Ярославле. Они станут пионерами изменений в работе общественного транспорта. По этому маршруту заключён первый брутто-контракт, когда перевозчик будет получать деньги не от продажи билетов, а из бюджета за работу по расписанию.
Сейчас автобусы обкатывают и брендируют — их оформят в едином стиле с символикой Ярославской области. После проверок машины выпустят на линию.
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