Москва, , 14:09 — REGNUM Мосты через реку Днепр на Украине необходимо уничтожить. Об этом 12 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Настало время ударов по мостам. Обрушить мосты в Днепр. Не надо стеснятся это делать — это легитимные военные цели», — сказал Коротченко.

По его словам, эта мера позволит прекратить поставку западного вооружения к фронту и сведет на нет обстрелы Украиной мирного населения. Более того, вся государственная система Украины и её объекты являются законными целями для России, считает эксперт.

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