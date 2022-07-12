Москва, 12 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Мосты через реку Днепр на Украине необходимо уничтожить. Об этом 12 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Настало время ударов по мостам. Обрушить мосты в Днепр. Не надо стесняться это делать — это легитимные военные цели», — сказал Коротченко.

По его словам, эта мера позволит прекратить поставку западного вооружения к фронту и сведет на нет обстрелы Украиной мирного населения. Более того, вся государственная система Украины и её объекты являются законными целями для России, считает эксперт.