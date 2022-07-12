Москва, , 14:08 — REGNUM Заявления экс-главы Польши Леха Валенсы не способны повлиять на суверенитет России. Об этом 12 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лех Валенса Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопрос, способны ли заявления Валенсы повлиять на суверенитет России, Песков ответил: «Нет, не способны».

Ранее Валенса заявил о необходимости «поднять восстание» 60 народов, чтобы раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 млн человек.

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