Москва, 12 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Заявления экс-главы Польши Леха Валенсы не способны повлиять на суверенитет России. Об этом 12 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Лех Валенса

На вопрос, способны ли заявления Валенсы повлиять на суверенитет России, Песков ответил: «Нет, не способны».

Ранее Валенса заявил о необходимости «поднять восстание» 60 народов, чтобы раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 млн человек.