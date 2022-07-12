Тегеран, 12 июля 2022, 14:07 — REGNUM Политика администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена по экономическому и дипломатическому давлению на Иран противоречит ее стремлению возродить соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил 12 июля официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Иран
Иран
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
«Канаани заявил, что акцент Джо Байдена на проведении политики противоречит сохраняющемуся стремлению США возродить соглашение 2015 года, а также следует за неудавшейся политикой максимального давления администрации Трампа на Исламскую Республику Иран», — говорится в телеграм-канале МИД Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговореа с французским коллегой Катрин Колонна заявил, что власти Ирана серьезно настроены на достижение соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

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