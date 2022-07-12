Тегеран, 12 июля 2022, 14:07 — REGNUM Политика администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена по экономическому и дипломатическому давлению на Иран противоречит ее стремлению возродить соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил 12 июля официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговореа с французским коллегой Катрин Колонна заявил, что власти Ирана серьезно настроены на достижение соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.
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