Тегеран, 12 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Политика администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена по экономическому и дипломатическому давлению на Иран противоречит ее стремлению возродить соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил 12 июля официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Канаани заявил, что акцент Джо Байдена на проведении политики противоречит сохраняющемуся стремлению США возродить соглашение 2015 года, а также следует за неудавшейся политикой максимального давления администрации Трампа на Исламскую Республику Иран», — говорится в телеграм-канале МИД Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговореа с французским коллегой Катрин Колонна заявил, что власти Ирана серьезно настроены на достижение соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

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