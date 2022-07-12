Липецк, 12 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Липецкой области 12 июля выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрировано 153 тыс. 210 случаев заражения.

За весь период наблюдения 148 тыс. 946 человек выписаны, в том числе 21 — за последние сутки.

За весь период скончались 3796 человек. Подтвержден один новый летальный случай.