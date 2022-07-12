Москва, 12 июля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости созыва заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по городу Новая Каховка в Херсонской области, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Kremlin.ru Сергей Миронов

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«Вина за этот варварский теракт против мирного населения лежит на Вашингтоне и его марионетках из Киева. Это было американское оружие, поставленное по решению американских властей в воюющую страну», — сказал Миронов.

Каждую систему HIMARS сопровождает американский инструктор, который и руководит запуском, добавил парламентарий.

«Это высокоточное оружие, следовательно, американцы и их подручные неонацисты прекрасно знали, какие цели они поражают. Знали, что пострадают мирные жители, знали, что бьют по объектам, уничтожение которых усугубит продовольственный и энергетический кризис. Они совершили преступление против человечности и должны за это ответить», — заявил Миронов.

В результате обстрела Новой Каховки с использованием американской РСЗО HIMARS пострадали 80 человек, разрушены сотни квартир, повреждена больница, уничтожены склад селитры и завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру.