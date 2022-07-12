Гатчина, Ленинградская область, 12 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Девять человек госпитализировали после ДТП с участием маршрутного такси на трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил 12 июля ИА REGNUM источник в экстренных службах.

пресс-служба Упрдор СЗФО. ДТП на трассе Р-23

Напомним, ДТП произошло утром 12 июля на 44 км трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия. Маршрутное такси Mercedes № 844 « СПб - Луга» по неустановленным причинам врезался в барьерное ограждение. В результате ДТП водитель микроавтобуса погиб на месте.

«На месте работали пять бригад скорой медицинской помощи. Девять человек госпитализированы в Гатчинскую больницу, трое осмотрены на месте, от госпитализации отказались. Один погибший», — сказал собеседник агентства.

По данным онлайн карт на 14:00 мск на месте ДТП образовался затор длинной в 1 км.