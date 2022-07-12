Бейрут, , 14:13 — REGNUM Представители Службы гражданской обороны Ливана сообщили о возникновении нескольких очагов лесных пожаров в регионе Румие северо-западнее Бейрута. Об этом 12 июля сообщает Lebanon 24.

Лесной пожар tpsdave

По данным журналистов, местные власти начали мобилизацию дополнительных пожарных команд, призванных не допустить распространения пожара на городскую застройку.

Отмечается, что тушение пожара затрудняется тем, что очаги возгорания находятся в труднодоступных местах, поэтому пожарные не могут применять для тушения специальную технику. Для тушения пожаров привлекаются вертолёты ВВС Ливана и другая техника вооружённых сил.

В правительстве страны опасаются, что пожар может перекинуться на другие лесные массивы из-за засушливой погоды, которая наблюдается в Ливане в последние месяцы.