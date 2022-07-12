Москва, 12 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Экипаж Дмитрия Сотникова российской команды «Камаз-мастер» выиграл шестой этап ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачете грузовиков. Об этом 12 июля сообщает ИА REGNUM.

Daniel P. Gauer Грузовик команды «КАМАЗ-мастер» на ралли

Протяжённость участка между Грозным и Элистой составила 484,99 км. Сотников преодолел дистанцию за 5 часов 13 минут 37 секунд.

Также в тройку вошли ещё два представителя «Камаз-мастер». Вторым к финишу пришёл стал Эдуард Николаев, отставание которого составило 4 минуты 9 секунд. Третьим стал Андрей Каргинов (отставание — 16 минут 13 секунд).

Ралли «Шёлковый путь» завершится 16 июля. Соревнования проводятся с 2009 года.