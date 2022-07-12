Владикавказ, , 14:00 — REGNUM В Северной Осетии выпустят в живую природу трех переднеазиатских леопардов. Как сообщили во Всемирном фонде дикой природы, на этот раз на волю попадут две самки — Хоста и Лаура и самец Лео.

Леопард Валерий Матыцин zoopark-rostov.ru

Напомним, ранее в Северной Осетии уже выпускали на волю леопардов Эльбруса, Волну, Баксана и Агуру. Ученые таким образом хотят увеличить популяцию переднеазиатских леопардов, населявших когда-то этот регион.

Перед выпуском в дикую природу животных проверяют на способность адаптироваться в естественной для них среде, в первую очередь бояться человека, уметь добывать себе пищу, жить в различных климатических условиях Центрального Кавказа. За выпущенными леопардами следят с помощью GPS-передатчиков.