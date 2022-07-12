* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 12 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца продлил содержание под стражей заместителя командира националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 12 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Ленинским районным судом Ростова-на-Дону продлен срок содержания под стражей Дениса Мурыги до 16 сентября 2022 года», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что Мурыгу подозревают в подрыве моста в Луганской Народной Республике из-за чего погибли часовые Народной милиции (НМ) ЛНР.