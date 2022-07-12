Москва, , 14:00 — REGNUM Объём торгов китайской национальной валютой на российском рынке в июне 2022 года вырос до 5,4 млрд юаней с 0,33 млрд юаней месяцем ранее, что есть рост в 16 раз. Это 12 июля следует из подготовленного Банком России обзора рисков финансовых рынков.

Юань Xuexueyingwen.com

Отмечается, что доля юаня на российском валютном рынке, согласно оценкам регулятора, увеличивается ив июне на китайскую валюту пришлось 11% на биржевом рынке (1% в феврале и 6% в апреле) и 8% — на внебиржевом (1% в феврале и 4% в апреле).

Также указывается, что предложение юаня в России увеличилось благодаря экспортерам, которые нарастили его долю в валютной выручке.

«Существенно нарастили спрос на юани граждане (в июне доля физлиц в объеме покупок составила 13,9%, в объеме продаж — 5,5%, при практически нулевом уровне ранее), трансформирующие структуру своих сбережений в пользу иностранных валют дружественных стран. Объем торгов USD/CNY физическими лицами в июне составил 5,4 миллиарда юаней против 0,33 миллиарда юаней в мае», — говорится в обзоре ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об излишнем укреплении рубля высоко стоит на повестке дня российский властей.