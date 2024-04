Сеул, 12 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Южнокорейская группа BTS разработала ряд проектов совместно с компанией Disney. Об этом 12 июля пишет Deadline.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

По данным издания, в список проектов вошли документальный сериал о группе под названием BTS Monuments: Beyond The Star, а также фильм-концерт BTS: Permission To Dance On Stage — LA. Согласно условиям контракта компании BTS Hybe и корейского подразделения The Walt Disney Asia Pacific, контент будет транслироваться на глобальных потоковых сервисах Disney, в том числе Disney Plus.

Ранее коллектив BTS объявил о перерыве в карьере. По словам участников группы, они хотят сосредоточиться на сольных проектах.