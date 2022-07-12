Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Петербурга задержали генерального директора СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Сергея Волкова, который был назначен на эту должность лишь в январе 2022 года, сообщил 12 июля ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Пресс-служба ГУП «Водоканал СПб» Новый руководитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Сергей Волков

Оперативники провели обыски в квартире и на рабочем месте главы «Водоканала». По предварительным данным, Волкову вменяют злоупотребление должностными полномочиями и причинение материального ущерба на сумму более 150 млн рублей.

Кроме того, обыски прошли еще по десяти адресам сотрудников «Водоканала», которых также увезли в отдел на допрос.

Напомним, Сергей Волков был назначен на должность генерального директора ГУП «Водоканал» в конце января 2022 года. До назначения он занимал должность первого заместителя генерального директора предприятия.

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Предыдущий генеральный директор предприятия Евгений Целиков находится под следствием. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями на сумму не менее 1 млрд рублей.