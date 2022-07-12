Брянск, 12 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. На подготовку школ и детских садов Брянска к новому учебному году из бюджетов всех уровней выделено 528,1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе администрации города.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт школы

Подрядчики проводят комплексный капитальный ремонт в трёх школах, ремонтируют крыши в 15 школах, 20 детских садах и в Доме детского творчества Володарского района. Более 64 млн рублей направлено на замену оконных блоков в 53 городских образовательных учреждениях, почти 28 млн рублей потратят на капитальный ремонт бассейнов в девяти детских садах.

Кроме того, бюджетные средства направлены на обновление учебного и библиотечного фондов, противопожарную безопасность и подготовку систем отопления к предстоящему отопительному сезону.

Приёмка учреждений образования начнётся в конце июля с детских садов.