Керчь, Крым, 12 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Глава администрации Керчи Станислав Брусаков призвал жителей не паниковать из-за громких хлопков, которые напугали жителей 12 июля. О причине хлопков он написал в своём телеграм-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Керчь

«Керчане, без паники! Громкие хлопки, которые слышны были сегодня над городом, — результат учебных стрельб средств ПВО. Тренировка проводилась в штатном режиме. Боевые расчёты показали выучку при защите стратегически важных объектов. Крым под надёжной защитой!» — написал Брусаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля советник главы Крыма Олег Крючков в своём телеграм-канале сообщил, что, по предварительным данным, причиной хлопка стало преодоление самолётом звукового барьера.