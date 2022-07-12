Париж, , 13:55 — REGNUM Около 13,8 млрд евро активов российских олигархов и юридических лиц были заморожены в Евросоюзе, в основном в пяти странах-членах, после введения санкций против России. Об этом, как передает BFM TV, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Это довольно много, но я должен сказать, что очень большая часть, более 12 млрд (заморожено) пятью государствами-членами», — заявил бельгийский комиссар на встрече министров юстиции ЕС в Праге.

Еврокомиссар не уточнил, что это за страны. Но министерство финансов Германии в середине июня объявило о «заморозке» 4,48 млрд евро российских активов.

Как сообщало ИА REGNUM, евро упал до уровня доллара впервые за двадцать лет под давлением риска сокращения поставок российского газа для экономики Франции.

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