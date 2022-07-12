Таллин, 12 июля, 2022, 13:55 — ИА Регнум.

(сс) Huhu Uet Евро

Правительство Эстонии решило предложить местным самоуправлениям субсидию для найма дополнительного персонала по работе с украинскими беженцами.

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR. Размер субсидии составит до 200 000 евро на одно самоуправление при самофинансировании из местного бюджета не менее 15%. Общий бюджет субсидий — 1,5 млн евро.

Заявки на получение финансирования местные самоуправления смогут подавать с 25 июля 2022 года.

Средства могут быть использованы для найма дополнительных координаторов и опорных лиц, которые будут помогать выяснять потребности беженцев, содействовать в получении всех необходимых им социальных услуг и пособий, а также консультировать их по всем вопросам организации жизни в Эстонии.

Решение предоставить субсидию было принято в связи с существенным ростом административной нагрузки на местные самоуправления, вызванной прибытием в Эстонию большого числа военных беженцев с Украины.

На начало июля 2022 года в Эстонии остаются более 45 000 граждан Украины.