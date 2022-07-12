* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 13:54 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличили количество контрольно-пропускных пунктов.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили несколько блокпостов на дорогах у каждого кишлака. По их словам, радикалы не пропускают жителей одной кишлака в другой посредством этих блокпостов.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проверяют удостоверения личности людей, которые прибывают в кишлак, и, если они не из этого кишлака, они отправляют их обратно», — утверждают собеседники издания.

Источники добавили, что люди фактически находятся в блокаде. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на блокпостах даже не знают языка местного населения. Большинство боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере — пуштуны из южных провинций, местное население — таджики, говорят на дари.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали никаких комментариев.