Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Посол Южной Кореи в США Чо Тхэ Ён встретился 11 июля с заместителем госсекретаря Уэнди Шерман. Об этом представитель Южной Кореи написал в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили северокорейскую ядерную проблему и союзнические отношения между Сеулом и Вашингтоном.

В ходе встречи посол также отметил готовность к диалогу с правительством США, нацеленному на то, чтобы двусторонние связи были повышены до уровня глобального всеобъемлющего стратегического союза, способного своевременно противостоять новым вызовам.

6 июля Чо Тхэ Ён встретился с новым послом США в Южной Корее Филипом Голдбергом, с которым договорился о тесном сотрудничестве в целях дальнейшего развития двустороннего союза.