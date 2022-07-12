Ярославль, 12 июля 2022, 14:05 — REGNUM В Ярославле могут перекрыть улицу Первомайскую в выходные дни и ночью, чтобы завершить ремонт быстрее. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
11 июля с проверкой на объекте побывал исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов, который отметил, что подрядчик укладывается в график, несмотря на большую загруженность улицы. Чтобы успеть наверняка, подрядчик предложил перекрывать Первомайскую по ночам и в выходные.
Пока что решение о перекрытии улицы не принято. Зато власти рассказали, когда планируют закончить ремонт.
Сейчас уже завершился первый этап ремонта — от улицы Волжской набережной до Красной площади. На третьем этапе отремонтируют участок от площади Волкова до Красной площади.
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