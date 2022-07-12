Ярославль, 12 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Ярославле могут перекрыть улицу Первомайскую в выходные дни и ночью, чтобы завершить ремонт быстрее. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

мэрия Ярославля Улица Первомайская в Ярославле

11 июля с проверкой на объекте побывал исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов, который отметил, что подрядчик укладывается в график, несмотря на большую загруженность улицы. Чтобы успеть наверняка, подрядчик предложил перекрывать Первомайскую по ночам и в выходные.

«Главная сложность — большая загруженность улицы. На втором этапе в настоящее время у нас работает более 30 человек и восемь единиц техники. Мы вышли с предложением к руководству города о перекрытии данной дороги в выходные дни, а также ограничить движение транспорта в ночное время суток. Если мы достигнем договорённости, то в ближайшие две недели работы на этом участке полностью завершим», — рассказал исполнительный директор подрядной организации Глеб Масленцев.

Пока что решение о перекрытии улицы не принято. Зато власти рассказали, когда планируют закончить ремонт.

«На сегодняшний день подрядчик идёт согласно установленным срокам. По качеству работ пока у нас нареканий нет. Совместно определили дату окончания капитального ремонта — это 20 августа. Надеемся, что они справятся с поставленной задачей», — рассказал ио мэра Ярославля Илья Мотовилов.

Сейчас уже завершился первый этап ремонта — от улицы Волжской набережной до Красной площади. На третьем этапе отремонтируют участок от площади Волкова до Красной площади.