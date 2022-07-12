Уфа, 12 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» и вратарь Александр Беленов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом 23 июоя сообщила пресс-служба команды.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Уфа» Александр Беленов

35-летний Беленов играл за «Уфу» с 2017 года. В составе команды он провёл 165 матчей, из которых 54 сыграл «на ноль». До этого он выступал в махачкалинском «Анжи», краснодарской «Кубани», московском «Спартаке» и белгородском «Салюте».

Напомним, по итогам сезона 2021/22 «Уфа» вылетела из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Первую лигу. Команда заняла 14-е место в РПЛ, а в стыковых матчах проиграла «Оренбургу».