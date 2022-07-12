Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Американский актёр Джонни Депп урегулировал судебный процесс по делу о нападении на члена съёмочной группы картины «Город лжи». Об этом 12 июня пишет Variety.

Джонни Депп Caroline Bonarde Ucci

По данным издания, Депп не появится в суде повторно, так как его адвокаты пришли к соглашению с менеджером по локациям Греггом Бруксом, который ранее подал на актёра в суд. Условия мирового соглашения не разглашаются, однако, ожидается, что после его урегулирования, иск к Деппу будет отклонён.

ИА REGNUM напоминает, что иск Брукса к Деппу был подан в 2018 году, однако дело дошло до суда только в 2022 году. По словам менеджера по локациям, артист дважды ударил его кулаком после того, как он сообщил Деппу о прекращении съёмок «Города лжи» на ночь.

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