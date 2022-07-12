Кызыл, , 13:50 — REGNUM Жителей Тувы предупредили ливнях и усилении ветра. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Ливень

В течение суток 13–14 июля, а также ночью 15 числа по региону ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы и град. Шквалистый ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью местами будет опускать до 4-9 градусов тепла, днём от 14-19 до 21-26 градусов выше ноля. Пожароопасность местами III, IV и V класса. Ночью и утром туман.